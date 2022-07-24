Какие страны не стали воевать во Второй мировой войне

Ряд стран во время Второй мировой войны отказались в ней участвовать. Они решили, что гораздо безопаснее для них будет сохранять нейтралитет. Однако не всем удалось удержать его надолго. Например, так произошло в странах Прибалтики: Латвии, Эстонии, Литве. Нейтралитет в них длился ровно столько, сколько об этом говорили влиятельные лица, а соглашение о нейтралитете было подписано между странами в 1938 году. Вскоре, однако, СССР объявил, что все три страны являются его частью. В 1941 году нацисты оккупировали все три государства, поэтому полностью остаться в стороне от событий войны им так и не удалось.

Среди других стран, которым удалось избежать участия в войне, - Исландия. Произошло это благодаря её расположению и почти полному отсутствию в ней природных ресурсов. Когда США и Великобритания пытались оккупировать это государство, чтобы немцы не могли взять под контроль важные судоходные пути, Исландия этому не сопротивлялась и сохраняла нейтралитет.

Скандинавские страны тоже на протяжении всей войны планировали сохранять нейтралитет. Но длилось это до того момента, пока в Финляндию не вторглись советские войска. После этого Швеция объявила себя страной, которая не собирается участвовать в военных действиях.