Какие страны попали под санкции США и какие запреты для них ввели

По словам президента США Джозефа Байдена, России будет запрещено проводить различные операции с долларом. Однако подобные угрозы Америка применяла и в отношении других стран. Ниже представлены семь из них (включая РФ): КНДР, Куба, Иран, Сирия, Белоруссия, Россия, Венесуэла.

Нужно отметить, что меньше всего ограничений связано с Белоруссией и Венесуэлой: им нельзя хранить деньги и имущество в США, запрещён въезд в Штаты некоторых граждан этой страны, а также под запретом находятся инвестиции и финансовая помощь.

Что касается наибольшего числа ограничений, то они связаны с Кубой и Сирией. В первом случае из-за антиамериканского переворота в 1960 году стали недоступны для страны инвестиции и финансовая помощь, хранение финансовых средств и имущества в Америке, въезд некоторых граждан, поставки различных товаров, в то числе продуктов, экспорт технологий, проведение сделок между представителями двух стран, а также посещение Кубы жителями Штатов. Что касается Сирии, то здесь в 2004 году запретили авиаперелёты в США, поставки товаров, экспорт технологий, сотрудничество в сфере энергетики, хранить деньги и имущество в США, а также инвестиции и финансовую помощь.