Какие страны попали под санкции США и какие запреты для них ввели

Какие страны попали под санкции США и какие запреты для них ввелиВ некоторых случаях, например, невозможны авиаперелёты
По словам президента США Джозефа Байдена, России будет запрещено проводить различные операции с долларом. Однако подобные угрозы Америка применяла и в отношении других стран. Ниже представлены семь из них (включая РФ): КНДР, Куба, Иран, Сирия, Белоруссия, Россия, Венесуэла.
Нужно отметить, что меньше всего ограничений связано с Белоруссией и Венесуэлой: им нельзя хранить деньги и имущество в США, запрещён въезд в Штаты некоторых граждан этой страны, а также под запретом находятся инвестиции и финансовая помощь.
Что касается наибольшего числа ограничений, то они связаны с Кубой и Сирией. В первом случае из-за антиамериканского переворота в 1960 году стали недоступны для страны инвестиции и финансовая помощь, хранение финансовых средств и имущества в Америке, въезд некоторых граждан, поставки различных товаров, в то числе продуктов, экспорт технологий, проведение сделок между представителями двух стран, а также посещение Кубы жителями Штатов. Что касается Сирии, то здесь в 2004 году запретили авиаперелёты в США, поставки товаров, экспорт технологий, сотрудничество в сфере энергетики, хранить деньги и имущество в США, а также инвестиции и финансовую помощь.
У России в списке запреты связаны с экспортом технологий, инвестициями и финансовой помощью, совершением сделок, хранением финансов и имущества в США, посещением страны некоторыми российскими гражданами. Введено всё было в 2014 году.
Всего же в список государств, в отношении которых американская сторона ввела санкции, более 20.
Необходимо добавить, что нередко к указанным ограничениям добавляются и санкции Евросоюза.