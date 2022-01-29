Какие технологии будущего застанут родившиеся в 2000-х

Нанороботы: крошечные машины, функционирующие на клеточном уровне, способные восстанавливать ткани, уничтожать нарушителей и доставлять необходимые нанолекарства. Это не обязательно означает заполнение кровеносной системы триллионами микроскопических кусочков металла и кремния. Скорее всего ученые смогут превратить сегодняшних бактерий в роботов, способных выполнять кодовые функции внутри нашего тела. Возможно, благодаря им мы сможем увеличить продолжительность наших жизней.

Еще одна технология, которая может повлиять на бесчисленное количество человеческих жизней, - это термоядерная энергия. К счастью, мы уже находимся на пороге решения этой проблемы, судя по новостям из Китая. Если повезет, то к тому времени, когда внуки поколения Z станут достаточно взрослыми, чтобы водить машину, мы продвинем технологию до высшего уровня, считает издание.

Квантовые компьютеры. По мнению издания, если мы можем заставить классические алгоритмы научиться водить автомобили, то можно представить, что у нас получится сделать с квантовыми суперкомпьютерными кластерами, использующими огромное количество данных и обрабатывающими эту информацию с почти мгновенной скоростью.

Хорошо известно, что человечество испытывает потребность в скорости. И если у нас когда-нибудь появится намерение увидеть звезды, помимо Солнца, нам понадобятся космические корабли, способные перемещаться очень и очень быстро. Либо, вместо того чтобы двигаться быстрее, мы теоретически можем использовать странности Вселенной и перемещаться через искривленные пузыри в пространстве с экзотическими временными свойствами, но это пока что не настолько близкая технология. Это называется варп-двигатель.