Какие типы мужчин живут дольше женщин

В исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open, изучались данные о продолжительности жизни мужчин и женщин в 199 странах за почти 200 лет. Авторы пришли к выводу, что мужчины с большой вероятностью переживут женщин, особенно те, кто состоит в браке или имеет ученую степень.

"Мужчины, состоящие в браке или имеющие высшее образование, как правило, живут дольше женщин, не состоящих в браке или не имеющих диплома о среднем образовании", - заявили авторы исследования.

Анализ также показал, что в развитых странах вероятность того, что мужчины переживут женщин, снижалась до 1970-х годов, после чего она постепенно увеличивалась во всех популяциях. Рост и падение различий в продолжительности жизни в основном объяснялись курением и другими поведенческими различиями.

Авторы добавили: "Хотя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в целом ниже, чем у женщин, а смертность мужчин обычно выше во всех возрастах, у мужчин есть значительные шансы пережить женщин".

Эти результаты опровергают общее впечатление о том, что мужчины живут не так долго, как женщины, и показывают более тонкое неравенство в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами.