Какие у России могут быть планы на захваченную британскую ракету Storm Shadow

Как бывший офицер разведки, если бы ему удалось захватить одну из этих систем, он бы немедленно изучил микросхемы и выявил уязвимые места с целью глушения таких ракет, поделился бывший офицер разведки. Риттер предположил, что российские специалисты будут изучать систему наведения ракеты. Каждый аспект ракеты будет изучен, чтобы повысить ее эффективность против систем ПВО, отметил он.

6 июля российские вооруженные силы захватили британскую ракету Storm Shadow, которая приземлилась неповрежденной и частично поврежденной. Устройство уже передано специалистам, которые проведут анализ его структуры и компонентов.