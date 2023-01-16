Какие "умные" технологии на улицах городов сегодня обеспечивают безопасность

Основную роль в контроле за безопасностью «умного города» играет интеллектуальная транспортная система. Многие развитые страны (например, Дания, Гонконг, Сингапур) уже сейчас создают подобные системы. Определённые успехи в этой области уже есть, но всё равно специалистам ещё нужно проделать серьёзную работу.

Для создания интеллектуальной транспортной системы нужно будет использовать ряд современных технологий.

Это, например, «умные светофоры». Они подключаются к Интернету и управляют движением, основываясь на информации, которая получена от датчиков и видеосистем. Датчики эти устанавливаются на дорогах. Кроме того, в зависимости от потока машин подобные светофоры будут определять длительность сигналов светофора и ставят в приоритет автомобили полицейских, машины скорой помощи, школьные автобусы, общественный транспорт.

Технологию LIDAR применяют для того, чтобы предотвратить столкновение транспортных средств с препятствиями, которые встретятся на их пути. Требуется такая технология патрулям и полностью либо частично беспилотным транспортным средствам. Ожидается, что такие машины станут популярны в ближайшие годы.

DSRC. Данная технология, которая представляет собой выделенную связь ближнего действия, нужна для возможности установления связи между двумя находящимися рядом транспортными средствами. Также благодаря ей вы получите предупреждения от датчиков о том, что рядом находится барьер или опасный поворот.