Какие устройства Apple не стоит ждать в 2023 году

Эти шесть устройств перечислило издание Macrumors.

1. AirPods Pro третьего поколения.

Наушники вряд ли выйдут в 2023 году из-за относительно недавнего запуска модели второго поколения.

2. iPhone SE четвёртого поколения.

Было множество слухов об iPhone SE четвёртого поколения, но всё больше похоже, что устройство не будет выпущено в этом году и может даже были полностью отменено. В целом, текущий ‌iPhone SE‌ будет поддерживать относительно современное оборудование в течение всего года, что избавляет Apple от необходимости обновлять аппарат.

3. iPad Pro седьмого поколения.

Скорее всего, для этого планшета заготовлен фирменный чип M3. Однако первые устройства Apple с этими процессорами вряд ли появятся до второй половины 2023 года, что, видимо, исключает появление нового ‌iPad Pro‌ в ближайшее время.

4. Apple TV четвёртого поколения 4K.

Как и AirPods Pro, Apple TV недавно получила довольно значительное обновление.

5. 13-дюймовый MacBook Air.

Существует небольшая вероятность выпуска MacBook Air с чипом M3 во второй половине 2023 года, но это кажется маловероятным, учитывая, что Apple, по слухам, планирует выпустить 15,2-дюймовый MacBook Air с чипами M2 и M2 Pro в середине года.

6. Apple Car.

Автомобиль Apple ждут уже давно. Но пока ожидается, что машина выйдет не раньше 2026 года.