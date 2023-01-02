Какие устройства Apple не стоит ждать в 2023 году

Какие устройства Apple не стоит ждать в 2023 годуК сожалению
Есть как минимум шесть продуктов, которые Apple не выпустит в 2023 году, хотя их выход предполагается.
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Эти шесть устройств перечислило издание Macrumors.
1. AirPods Pro третьего поколения.
Наушники вряд ли выйдут в 2023 году из-за относительно недавнего запуска модели второго поколения.
2. iPhone SE четвёртого поколения.
Было множество слухов об iPhone SE четвёртого поколения, но всё больше похоже, что устройство не будет выпущено в этом году и может даже были полностью отменено. В целом, текущий iPhone SE будет поддерживать относительно современное оборудование в течение всего года, что избавляет Apple от необходимости обновлять аппарат.
3. iPad Pro седьмого поколения.
Скорее всего, для этого планшета заготовлен фирменный чип M3. Однако первые устройства Apple с этими процессорами вряд ли появятся до второй половины 2023 года, что, видимо, исключает появление нового iPad Pro в ближайшее время.
4. Apple TV четвёртого поколения 4K.
Как и AirPods Pro, Apple TV недавно получила довольно значительное обновление.
5. 13-дюймовый MacBook Air.
Существует небольшая вероятность выпуска MacBook Air с чипом M3 во второй половине 2023 года, но это кажется маловероятным, учитывая, что Apple, по слухам, планирует выпустить 15,2-дюймовый MacBook Air с чипами M2 и M2 Pro в середине года.
6. Apple Car.
Автомобиль Apple ждут уже давно. Но пока ожидается, что машина выйдет не раньше 2026 года.