Какие виды батарей бывают и для чего они нужны

Все батареи работают по одному и тому же принципу. То есть разница напряжений между двумя разнородными электродами создает электрический ток, который можно разряжать для питания устройства. Аккумуляторные батареи могут затем обратить этот ток для резервного заряда. Внутри батареи электрический ток сопровождается потоком ионов через жидкость — электролит.\

Свинцово-кислотные аккумуляторы. Они стали первыми перезаряжаемыми батареями. Изобрёл их ещё в 1859 году Гастон Планте. Поскольку электролит представляет собой едкую кислоту, внешний корпус аккумулятора должен быть прочным для защиты людей и деталей автомобиля от возможного вреда. Именно поэтому подобные аккумуляторы такие большие и тяжёлые.

Щелочные батареи. Стандартизированные размеры ячеек: AAAA, AAA, AA, C и D. Они не перезаряжаются и не требуют большого количества заряда. Работают от них бытовые приборы типа весов, калькуляторов.