Какие виды оружия в будущем заменят традиционное

Пользователь amv212 отмечает, что из фантастических видов оружия сейчас уже разрабатываются лазерное и микроволновое. Первое при этом тестируется американскими военными.

Как сообщают специалисты в области оборонных технологий, микроволновое оружие может нанести серьёзный ущерб мозгу человека и навсегда ослепить его. Что же собой представляет подобное оружие? При атаке таким оружием применяются сфокусированные пучки электромагнитной энергии, которые способны уничтожить электронные системы, комплексы ПВО, вражеские объекты. Энергия выделяется у подобного оружия в виде микроволн, лазерных лучей, плазмы, звукового излучения.

Состоит система микроволнового оружия из трёх частей: импульсного источника питания, источника высокочастотного излучения, антенны. При этом такие системы по сравнению с традиционным оружием не требуют физических боеприпасов, способны работать с взрывчатыми химическими веществами, требуют много электроэнергии.

Что касается создания подобного вида оружия, то этим занимаются не только США, но и другие страны. К примеру, Китай в 2018 году разработал ZKZM-500 - лазерную винтовку с литий-ионным питанием, способную стрелять невидимыми микроволнами и даже воспламенять объект. Также компания MBDA создаёт систему лазерного оружия Dragonfire, которая будет применяться на военных кораблях Великобритании. Над созданием лазерного оружия работают и такие страны, как Индия, Австралия, Израиль, Россия.