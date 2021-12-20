Какие виды умной одежды сейчас существуют и как она работает

На сегодняшний день, отмечает пользователь amv212, созданы такие технологии производства тканей, которые позволяют настроить одежду особым образом. Например, чтобы она меняла цвет, собирала информацию о здоровье, отображала сообщения, которые приходят владельцу смартфона, и т.п. Ниже - некоторые из подобных возможностей.

Кольчужная ткань для умных экзоскелетов. Её в 2021 году создали учёные из Калифорнийского технологического института и Наньянского технологического университета. Этот материал способен менять состояние, становиться более прочным и при этом выдерживать колоссальную нагрузку. Для его разработки исследователи сцепляли между собой различные элементы: пластиковые или напечатанные на 3D-принтере алюминиевые детали.

Самоочищающаяся одежда. Эта разработка появилась в 2016 году благодаря учёным из Мельбурнского королевского технологического института. Для этого исследователи «вырастили» наноструктуры меди и серебра на хлопковых волокнах ткани. В результате под воздействием света материал может очищаться за менее чем 6 минут. При этом продукт всё ещё требует доработки, пишет автор.