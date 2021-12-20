Какие виды умной одежды сейчас существуют и как она работает

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Какие виды умной одежды сейчас существуют и как она работаетРассказал пользователь Overclockers
Сегодня учёные разрабатывают специальные ткани, которые могут, например, собирать все данные о состоянии организма человека. Подробнее о видах подобной одежды - в статье на Overclockers.
На сегодняшний день, отмечает пользователь amv212, созданы такие технологии производства тканей, которые позволяют настроить одежду особым образом. Например, чтобы она меняла цвет, собирала информацию о здоровье, отображала сообщения, которые приходят владельцу смартфона, и т.п. Ниже - некоторые из подобных возможностей.
- Кольчужная ткань для умных экзоскелетов. Её в 2021 году создали учёные из Калифорнийского технологического института и Наньянского технологического университета. Этот материал способен менять состояние, становиться более прочным и при этом выдерживать колоссальную нагрузку. Для его разработки исследователи сцепляли между собой различные элементы: пластиковые или напечатанные на 3D-принтере алюминиевые детали.
- Самоочищающаяся одежда. Эта разработка появилась в 2016 году благодаря учёным из Мельбурнского королевского технологического института. Для этого исследователи «вырастили» наноструктуры меди и серебра на хлопковых волокнах ткани. В результате под воздействием света материал может очищаться за менее чем 6 минут. При этом продукт всё ещё требует доработки, пишет автор.
- Охлаждающие ткани. В 2020 году команде учёных из Стэнфордского университета и Нанкинского университета удалось улучшить шёлковую ткань. В итоге шёлк стал на 3,5 градуса Цельсия холоднее, чем воздух при солнечном свете. Получилось достичь такого эффекта благодаря добавлению к волокнам шёлка наночастиц оксида алюминия.
- Одежда для сбора энергии. Появилась подобная одежда в 2016 году. Её создали учёные из Технологического института Джорджии в Атланте. Для этого исследователи переплели между собой несколько элементов: нити шерсти, солнечные элементы из лёгких полимеров и трибоэлектрические наногенераторы, способные производить электроэнергию благодаря определённым действиям. Толщина ткани - 320 микрометров. Отличается эта ткань гибкостью, лёгкостью, воздухопроницаемостью. Авторы разработки предполагают, что подобная технология может быть встроена в палатки, одежду, а также что она может помочь заряжать различные устройства (например, смартфоны) в пути.
- Программируемые волокна. Учёные из Массачусетского технологического института в 2021 году придумали особые волокна, которые позволяют хранить различную информацию в одежде. Эти волокна состоят из чипов, соединённых друг с другом. Работать они могут без подзарядки до двух месяцев.
- Одежда для биометрического мониторинга. Такая одежда была создана компанией Myant. Это нижнее бельё, измеряющее различные параметры организма человека: например, уровень стресса, усталости и пр. Также в 2020 году учёные из MIT разработали специальный моющийся датчик, который позволяет отслеживать показатели владельца. Исследовательский центр Empa поместил оптические волокна в умную ткань для того, чтобы контролировать водоснабжение кожи. Наконец, компания Edema ApS придумала стираемые чулки, предназначенные для обнаружения изменений в объёме ног.
Источник: Overclockers