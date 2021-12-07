Какие витамины и пищевые добавки стоит употреблять в зимнее время

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Какие витамины и пищевые добавки стоит употреблять в зимнее времяДля защиты вашего организма
Из-за отсутствия частого солнечного света зимой важно употреблять витамины D, С и цинк, заявила тренер по целостному образу жизни и питанию Холли Зокколан.
Врач назвала витамин D естественным питательным веществом, который можно получить из солнечного света. В зимние месяцы, когда люди испытывают дефицит в солнечном свете, необходимо принимать его в качестве отдельной добавки. Этот витамин укрепляет иммунитет. Содержится он также в жирной рыбе, мясных субпродуктах, сыре, яичных желтках.
Цинк, как и витамин С, в зимнее время помогает бороться с простудными заболеваниями. Он также важен в восстановлении тканей организма.
Недавно, Учёные выяснили, что при недостатке витамина D в организме у человека может возникнуть гипертония, к тому же дефицит этого витамина провоцирует развитие заболеваний опорно-двигательного препарата и респираторных заболеваний
Источник: Express