Какие заболевания сердца грозят переболевшим COVID-19

Исследователи изучили некоторые изменения, происходящие в сердце, которые могут привести к вышеперечисленным проблемам. В ткани сердца пациентов, перенёсших COVID-19, команда наблюдала усиление окислительного стресса и сигналов воспаления, а также изменения содержания кальция. Учёные также обнаружили неблагоприятные изменения в белке под названием RyR2, который отвечает за регулирование уровня ионов кальция в сердце.

Сердечная мышца нуждается в ионах кальция для сокращения. Когда регулирование кальция нарушается, это может вызвать аритмии или сердечную недостаточность.