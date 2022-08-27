Какие законы о данных и смартфонах Россия принимает с сентября

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Какие законы о данных и смартфонах Россия принимает с сентябряНекоторые могут вам понравиться
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своём Telegram-канале карточки с законами, которые вступят в силу 1 сентября.
Во-первых, станет обязательной предустановка российского магазина приложений на смартфоны в России. Во-вторых, вся реклама в интернете должна получить соответствующую пометку «реклама». Компании должны будут передавать в общую систему учёта параметры аудитории.
В-третьих, гражданам РФ больше не смогут отказать в услугах, если они не хотят делиться персональными данными. Также запрещается обработка биометрических данных неосовершеннолетних, а операторы обработки данных будут обязаны оперативно оповещать государство об утечках.