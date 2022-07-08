Какие женщины предпочитают дружить с мужчинами

Автор исследования набрал для него 1333 участника, чей возраст варьировался от 18 до 77 лет. 68,3% выборки составляли женщины. Все участники заполнили анкеты.

Результаты показали, что люди, которые ценят конформизм и традиционные ценности, с большей вероятностью будут иметь в друзьях людей того же пола. А вот женщины, которые ценят собственную свободу и независимость, как правило, больше дружат с представителями противоположного пола. Для мужчин такой корреляции обнаружено не было.

Отметим, что, как и любое исследование, это имеет некоторые ограничения. Одно из таких ограничений заключается в том, что половина участников представляла собой удобную выборку студентов, что могло снизить возможность обобщения.