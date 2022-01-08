Какие животные могли стать виновниками появления «омикрона»

Исследователи предположили, что сами грызуны изначально заразились коронавирусом от людей. Затем в течение года вирус мутировал в организме мышей. В итоге появился новый штамм и уже им люди заразились от грызунов.

До этого учёные предполагали, что «омикрон» развился в организме у человека с сильно ослабленным иммунитетом.

Сегодня также британский доктор Стивс заявила, что при заражении «омикроном» у человека могут проявляться такие симптомы, как как боль в горле, головная боль и насморк. То есть заболевание похоже на обычную простуду.

Напомним, «омикрон» впервые обнаружили в Африке.