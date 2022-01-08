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Какие животные могли стать виновниками появления «омикрона»Китайские учёные рассказали
Учёные из Китайской академии наук сообщили, что штамм коронавируса «омикрон» мог произойти не от человека. Вирус мог мутировать в мышах.
Исследователи предположили, что сами грызуны изначально заразились коронавирусом от людей. Затем в течение года вирус мутировал в организме мышей. В итоге появился новый штамм и уже им люди заразились от грызунов.
До этого учёные предполагали, что «омикрон» развился в организме у человека с сильно ослабленным иммунитетом.
Сегодня также британский доктор Стивс заявила, что при заражении «омикроном» у человека могут проявляться такие симптомы, как как боль в горле, головная боль и насморк. То есть заболевание похоже на обычную простуду.
Напомним, «омикрон» впервые обнаружили в Африке.
Источник: Известия