Каких боевых роботов начнёт выпускать Украина

Как пишет «Лента.ру», предприятие уже подписало договор о сотрудничестве с холдингом «Sikorsky Challenge» и разработчиками проекта «Мобильные боевые роботы».

Ранее прошёл конкурс стартапов «Sikorsky Challenge-2021». Он позволил отобрать проекты по созданию боевых роботов. По направлению «Мобильные боевые роботы» должны создать семейство устройств для логистических, разведывательных и боевых задач.

В частности, есть концепция роботизированной платформы — базового гусеничного шасси «Енот». Сама машина весит 65 килограммов, она сможет нести 40 килограммов полезной нагрузки. Радиус действия роботизированной платформы составит 600 метров. Машина сможет работать автономно полтора часа.