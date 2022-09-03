Каких людей чаще считают интровертами

03 сентября, 19:40
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Каких людей чаще считают интровертамиМожет быть, и вас считают
Согласно новой серии исследований, люди, которые отвечают на вопрос после небольшой паузы, считаются более интровертными по сравнению с другими.
Чтобы изучить взаимосвязь между социальными реакциями и воспринимаемой интроверсией, учёные провели 14 различных исследований, в которых приняли участие в общей сложности 5160 человек. Испытуемые либо читали сценарий, либо слушали аудиозапись, либо смотрели видео с человеком, отвечающим на вопрос. Этот человек либо немедленно отвечал на вопрос, либо делал короткую паузу (до шести секунд), прежде чем ответить.
Исследователи обнаружили, что люди с отсроченной реакцией воспринимались как более нервные и пассивные, а те, кто воспринимался как более нервный и пассивный, в свою очередь воспринимались как более интровертные.