Каких людей чаще считают интровертами

Чтобы изучить взаимосвязь между социальными реакциями и воспринимаемой интроверсией, учёные провели 14 различных исследований, в которых приняли участие в общей сложности 5160 человек. Испытуемые либо читали сценарий, либо слушали аудиозапись, либо смотрели видео с человеком, отвечающим на вопрос. Этот человек либо немедленно отвечал на вопрос, либо делал короткую паузу (до шести секунд), прежде чем ответить.

Исследователи обнаружили, что люди с отсроченной реакцией воспринимались как более нервные и пассивные, а те, кто воспринимался как более нервный и пассивный, в свою очередь воспринимались как более интровертные.