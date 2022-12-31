Каких новинок ждать от Apple в 2023 году

Каких новинок ждать от Apple в 2023 годуСмартфоны, компьютеры и кое-что совершенно новое
Ожидается, что в 2023 году Apple выпустил свою первую гарнитуру AR/VR или «смешанной» реальности. В целом, год обещает быть очень интересным с этой точки зрения.
Фото: Unsplash
Помимо этого, обновятся большая часть линейки Mac, Apple Watch и iPhone. Издание MacRumors рассказало всё, что известно о новинках Apple в 2023 году на данный момент.
1. Гарнитура AR/VR (первая половина года).
Apple работает над устройством уже более пяти лет. Ожидается, что оно будет дорогим и выйдет ограниченной партией. Предполагается, что гарнитура позволит запускать виртуальное окружение, а также накладывать виртуальные объекты на реальный мир. Она должна быть легче, чем большинство гарнитур, представленных в настоящее время на рынке. Устройство будет работать под управлением специальной операционной системы.
2. iPhone 15 и iPhone 15 Pro (сентябрь 2023).
Ходят слухи, что Apple выпустит iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, хотя последнее устройство может получить и новое имя — iPhone 15 Ultra. Кнопки громкости и питания в смартфонах могут стать сенсорными, Dynamic Island будет уже у всех моделей, а не только у Pro, вместо разъёма Lightning может появиться USB-C. В системе камер может появиться перископ. Процессор будет 3-нм и более энергоэффективным.
3. Компьютеры Mac.
Ждём Mac Pro на фирменном процессоре Apple, новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, 15-дюймовый MacBook Air, Mac mini, iMac и 27-дюймовый монитор.
4. Apple Watch Series 9 (осень 2023).
Пока неясно, что в них будет нового.
5. AirPods Max.
Новая версия AirPods Max может использовать функции, уже представленные в AirPods Pro, такие как чип H2, улучшенное активное шумоподавление, Bluetooth 5.3 и Adaptive Transparency.
6. iPad mini и iPad Air (конец 2023).
iPad Air может быть обновлён чипом M2. iPad mini давно пора обновить, потому что этого не происходило с 2021 года.