Каким будет новый турецкий танк совместной разработки с корейским концерном Hyundai

Турция и Южная Корея уже подписали соответствующее соглашение. Ранее сообщалось, что компания BMC, получившая контракт на поставку турецкой армии танков Altay, вела переговоры по двигателю с двумя южнокорейскими компаниями Doosan Infracore Co. и S&T Dynamics Co.

Данный танк договорились создать Министерство обороны Турции вместе с турецкой компанией Otokar. В свою очередь, эта компания заключила соглашение с южнокорейской Hyundai Rotem о совместной разработке новой боевой машины.

Ранее планировалось, что Altay получит либо немецкий двигатель, либо агрегат собственной разработки. Однако теперь стало ясно, что там будет стоять южнокорейский двигатель.

Стоит отметить, что танк практически готов к серийному производству — не хватало только двигателя. Известно, что масса Altay составляет 60 тонн, он может развивать скорость до 70 км/ч. Машина имеет систему бронирования от компании Roketsan, а также системы активной защиты и управления огнём Aselsan. У танка есть 120-мм гладкоствольная пушка, которая является копией разработки Rheinmetall.