Каким будет российский ударный вертолёт будущего

Машину называют принципиально новым ударным вертолётом. По словам Богинского, это будет опционально пилотируемая машина. То есть она будет существовать как в пилотируемой, так и в беспилотной версии.

Кроме того, будет обеспечена возможность информационного взаимодействия между разными летательными аппаратами и пунктами на земле. Ещё вертолёт будущего сможет применять унифицированное вооружение — подходящее для разных летательных аппаратов.

Внешне новый вертолёт тоже может сильно отличаться от уже существующих.

Напомним, в России недавно прошли испытания ударного беспилотного вертолёта «Термит». С него запустили ракеты с дальностью действия шесть километров.