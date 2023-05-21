Каким бы ChatGPT «умным» ни был, с продвинутой математикой он справляется плохо

Чтобы изучить пределы возможностей ChatGPT, исследователи разработали сложную систему тестирования под названием GHOSTS. Эта система оценивала навыки ChatGPT в прохождении тестов и решении задач по шести типам математических задач, включая задачи для выпускников, вопросы на доказательство и решение задач из высшей математики.

При объяснении своих ответов ChatGPT часто представлял необычные или неожиданные рассуждения, даже когда приходил к правильному решению. Такой нестандартный подход мог сбить с толку студентов, привыкших к стандартным математическим рассуждениям.

Исследователи предполагают, что образовательный потенциал ChatGPT должен быть ограничен более продвинутыми математиками, которые могут проверить результаты и заметить пробелы в рассуждениях ИИ. Поэтому менее опытные ученики должны проявлять осторожность при самостоятельном использовании чат-бота без необходимых знаний в области математики для проверки его ответов.