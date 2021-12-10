Каким был предок динозавров и птиц

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Каким был предок динозавров и птицАрхозавр
Учёные из США рассказали об архозавре — общем предке динозавров и птиц. Оказалось, что он мог быть довольно ярким.
Достоверно узнать, имели ли родственники динозавров яркую окраску, нельзя. Учёным остаётся лишь анализировать современных животных. Они изучили 4022 вида птиц, крокодилов и черепах. Также они проанализировали данные о цвете кожи и тканей общего предка современных птиц и динозавров — древнего архозавра.
Учёные заявили, что с 50-процентной вероятностью этот предок имел яркую расцветку некоторых участков кожи. Это могло касаться и кожи, и клюва, и чешуи. А вот вероятность того, что яркими могли быть перья или когти, равна нулю.
phys.org
Также исследователи увидели, что птицы, которые питаются растениями и беспозвоночными, скорее всего, будут иметь более яркую окраску, чем хищники.
Источник: Naked Science