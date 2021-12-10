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Каким был предок динозавров и птиц

Архозавр
Учёные из США рассказали об архозавре — общем предке динозавров и птиц. Оказалось, что он мог быть довольно ярким.
Каким был предок динозавров и птиц

Достоверно узнать, имели ли родственники динозавров яркую окраску, нельзя. Учёным остаётся лишь анализировать современных животных. Они изучили 4022 вида птиц, крокодилов и черепах. Также они проанализировали данные о цвете кожи и тканей общего предка современных птиц и динозавров — древнего архозавра.

Учёные заявили, что с 50-процентной вероятностью этот предок имел яркую расцветку некоторых участков кожи. Это могло касаться и кожи, и клюва, и чешуи. А вот вероятность того, что яркими могли быть перья или когти, равна нулю.

Вот так мог выглядеть архозавр

Вот так мог выглядеть архозавр

phys.org

Также исследователи увидели, что птицы, которые питаются растениями и беспозвоночными, скорее всего, будут иметь более яркую окраску, чем хищники.

Источник: Naked Science
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