Каким должен быть танк нового поколения для США

Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что в ближайшие 25 лет танки будут играть важную роль в наземной войне. Он считает, что военные уже нуждаются в новой бронированной машине. Такая должна будет использовать автоматизированные необитаемые башни, системы активной защиты. Должна сократиться численность экипажа.

Один из важных аспектов танка будущего — возможно отправить в бой беспилотную машину. Кроме того, в них должны использоваться новейшие материалы, которые снизили бы вес и повысили маневренность.

Ещё одной перспективной технологией является внедрение лазеров в качестве вооружения танков.