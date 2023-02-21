Каким людям стоит покупать умные весы

Каким людям стоит покупать умные весыЕсть несколько категорий
Умные напольные электронные весы за счёт множества дополнительных функций стоят в несколько раз дороже обычных весов. Но есть ли смысл переплачивать за всё это?
Фото: CNN
Пользователь iXBT.com сравнил по функциям простые напольные электронные часы IRIT IR-7258 и умные BRADEX KZ 0938. Последние стоят в 4,5 дороже, чем первые.
С точки зрения максимального измеряемого веса, погрешности измерений, типа питания весы примерно равны. Но умная модель также имеет жироанализатор, поддержку iOS и Android, память с 24 ячейками, расчёт индекса массы тела. Это значит, что через смартфон вы можете отслеживать все показатели и сохранять их.
iXBT.com
Так кому же стоит приобретать умные весы? Действительно оправданной такая покупка будет для профессиональных спортсменов, для тех, кто постоянно ходит в фитнес-клубы, для тех, кто пристально следит за своим здоровьем, а также для тех, кто постоянно худеет или пытается поддерживать вес.
В остальных случаях брать умные напольные электронные весы нет смысла.