Каким людям стоит покупать умные весы

Так кому же стоит приобретать умные весы? Действительно оправданной такая покупка будет для профессиональных спортсменов, для тех, кто постоянно ходит в фитнес-клубы, для тех, кто пристально следит за своим здоровьем, а также для тех, кто постоянно худеет или пытается поддерживать вес.

В остальных случаях брать умные напольные электронные весы нет смысла.