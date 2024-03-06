Каким людям стоит завести шиншиллу в качестве домашнего животного

Шиншиллы сами по себе очень пугливы и боятся резких и громких звуков. От страха они могут и умереть. Гладить животное нужно только по мордочке, грудке, шее, но не по спине или бокам. Эти питомцы могут сбрасывать мех, поэтому их нельзя ловить за хвост.

Шиншиллы мало пьют и едят. Чтобы у питомца не было ожирения и диабета, давайте ему готовые смеси и очищенное зерно.