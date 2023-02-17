Каким может быть реальный первый контакт инопланетян с людьми. Отвечает учёный

На дворе 2063 год, и блестящий учёный Зефрам Кохрэйн только что осуществил первый успешный испытательный полёт на «варп-двигателе», открыв людям возможность путешествий со скоростью, превышающей скорость света. Сигнатуру варпа обнаруживает ближайший вулканский корабль, экипаж которого определяет, что человечество наконец созрело для первого контакта. И именно так во вселенной «Звёздного пути » люди узнают о существовании инопланетян.

«Я не думаю, что мы могли бы исключить такой сценарий», — говорит профессор Майкл Гарретт, нынешний председатель Постоянного комитета Международной академии астронавтики по поиску внеземного разума (IAA SETI). — «Любая инопланетная цивилизация, вероятно, будет значительно более развитой, чем мы. Они могут маскироваться».

По словам Гарретта, если мы и узнаем об инопланетной жизни, то, скорее всего, из данных обсерватории, получившей внеземной сигнал, а не из-за внезапного прибытия корабля.