Каким образом вода может не замерзать при -44 градусах

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Каким образом вода может не замерзать при -44 градусахУчёные нашли способ добиться этого
Учёные расширили наши представления о том, когда замерзает вода. Хотя казалось, что ответ на этот вопрос давно получен, мы не до конца знаем особенности процесса превращения воды в лёд на молекулярном уровне.
0 градусов по Цельсию — это лишь отправная точка, с которой вода начинает замерзать. Учёные взяли крошечные частицы жидкости и увидели, что могут поддерживать их в жидком состоянии, когда они соприкасаются с мягкими поверхностями, такими как гели или липиды.
«Мы обнаружили, что если капля воды контактирует с мягкой поверхностью, температура замерзания может быть значительно ниже, чем на твёрдых поверхностях. Капля воды размером в несколько нанометров может не замерзать при температуре в -44° C, если она находится в контакте с мягкой поверхностью», — пояснили исследователи.
До их открытия предел температуры замерзания капли воды составлял -38° C.
Источник: University of Houston