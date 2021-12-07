Каким образом вода может не замерзать при -44 градусах

0 градусов по Цельсию — это лишь отправная точка, с которой вода начинает замерзать. Учёные взяли крошечные частицы жидкости и увидели, что могут поддерживать их в жидком состоянии, когда они соприкасаются с мягкими поверхностями, такими как гели или липиды.

«Мы обнаружили, что если капля воды контактирует с мягкой поверхностью, температура замерзания может быть значительно ниже, чем на твёрдых поверхностях. Капля воды размером в несколько нанометров может не замерзать при температуре в -44° C, если она находится в контакте с мягкой поверхностью», — пояснили исследователи.

До их открытия предел температуры замерзания капли воды составлял -38° C.