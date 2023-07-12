Хотя до сих пор это оружие не применялось против Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в зоне продолжающегося конфликта, источники полагают, что сейчас его использование будет оправданным. Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что Запад сначала начал поставлять Киеву танки, а теперь поставляет кассетные боеприпасы, поэтому он подчеркнул, что такая эскалация требует ответных мер, в том числе и применения ранее не использовавшегося в конфликте оружия.

Интересно, что в Белом доме почему-то уверены, что Киев будет использовать кассетные боеприпасы лишь на своей территории.