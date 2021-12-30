Каким пяти ошибкам мышления подвержены люди

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Каким пяти ошибкам мышления подвержены людиРассказали на «Хабре»
Нередко мозг человека ошибается и приходит к неверным выводам. О пяти подобных примерах - в статье.
Всего автор перечисляет пять вариантов ошибок мышления (или когнитивных искажений), которые возникают из-за особенностей работы мозга.
- Эффект обладания. Заключает он в том, что люди выше оценивают то, чем уже обладают. Пример: владелец автомобиля устанавливает довольно высокую цену, а покупатели стараются приобрести всё дешевле (и оценивают машину тоже дешевле). Справиться с этой ошибкой позволяет представление себя на месте другого человека, причём нужно постараться отстраниться от эмоций, которые связаны с автомобилем.
- Склонность к подтверждению своей точки зрения. Связана ошибка с фильтрацией данных. Работает мозг так, что склонен искать и выделять информацию, которая будет подтверждать наше мнение и наши убеждения. Поможет справиться с искажением беспристрастность, предоставление самому себе права на ошибку, проверка всей информации.
- Эффект Даннинга-Крюгера. Он состоит в том, что некомпетентные люди чаще считают, что знают всё, и делятся своими знаниями с другими. Избавиться от этого помогает умение принимать конструктивную критику от экспертов.
- Чёрно-белое мышление. Другими словами, это мышление крайностями. Чтобы преодолеть искажение, необходимо находить в своей речи слова вроде «все», «всегда», «никогда», а также ставить своё мнение под сомнение, принимать точку зрения другого человека.
- Эффект ложного согласия. Это значит, что люди склонны считать своё мнение и восприятие той или иной ситуации наиболее популярным. К примеру, если человек любит звонить, то он будет полагать, что и остальным удобнее звонить, а не писать. Преодолеть это искажение поможет проведение опросов среди какой-либо группы людей.
Источник: Хабр