Каким российским городам угрожает таяние ледников

Особенно сильно глобальное потепление сказалось на ледниках Туэйтса, который ещё называют ледником Судного дня, и Пайн-Айленд. Они могут угрожать таким городам России, как Сочи, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

А вот Красноярск, расположенный на 127 м выше уровня моря, или Новосибирск (86 м выше) в случае подъёма Мирового океана не пострадают.