Каким российским городам угрожает таяние ледников

16:50, 21 февраля 2023
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Каким российским городам угрожает таяние ледниковИз-за таяния поднимется уровень Мирового океана
Таяние ледников Антарктики принимает угрожающие темпы. Директор Института, экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов считает, что оно коснётся и России.
Фото: Unsplash
Особенно сильно глобальное потепление сказалось на ледниках Туэйтса, который ещё называют ледником Судного дня, и Пайн-Айленд. Они могут угрожать таким городам России, как Сочи, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
А вот Красноярск, расположенный на 127 м выше уровня моря, или Новосибирск (86 м выше) в случае подъёма Мирового океана не пострадают.