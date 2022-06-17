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Каким типам людей нельзя пить пиво

Если есть проблемы со здоровьем
Врачи рассказали изданию Eat this, not that, каким людям лучше не пить пиво.
Каким типам людей нельзя пить пиво
  1. Людям с диабетом или преддиабетом.

Дело в том, что пиво может быстро вызвать повышение уровня сахара в крови пациента, а в состоянии голодания может даже повысить уровень инсулина и вызвать гипогликемию, что также опасно.

  1. Людям, которые собираются похудеть и имеют лишний вес.

Согласно исследованию, ежедневное употребление пива в количестве 500 мл, увеличивает того, что мужчине не удастся потерять вес.

  1. Людям с непереносимостью глютена.

Пиво часто содержит глютен, который может вызвать воспалительную реакцию в кишечнике у некоторых пациентов.

  1. Людям с синдромом раздражённого кишечника в анамнезе.

Пиво может вызвать вздутие живота, газы, диарею, а иногда и боль.

  1. Людям с хроническим заболеванием печени или циррозом.

Пиво — это алкоголь, который при метаболизме может ещё больше ускорить повреждение печени.

  1. Людям с изжогой в анамнезе.

Известно, что пиво ослабляет закрывающую способность нижнего пищеводного сфинктера, в результате чего больше кислоты попадает в пищевод.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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