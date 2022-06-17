Каким типам людей нельзя пить пиво

Каким типам людей нельзя пить пивоЕсли есть проблемы со здоровьем
- Людям с диабетом или преддиабетом.
Дело в том, что пиво может быстро вызвать повышение уровня сахара в крови пациента, а в состоянии голодания может даже повысить уровень инсулина и вызвать гипогликемию, что также опасно.
- Людям, которые собираются похудеть и имеют лишний вес.
Согласно исследованию, ежедневное употребление пива в количестве 500 мл, увеличивает того, что мужчине не удастся потерять вес.
- Людям с непереносимостью глютена.
Пиво часто содержит глютен, который может вызвать воспалительную реакцию в кишечнике у некоторых пациентов.
- Людям с синдромом раздражённого кишечника в анамнезе.
Пиво может вызвать вздутие живота, газы, диарею, а иногда и боль.
- Людям с хроническим заболеванием печени или циррозом.
Пиво — это алкоголь, который при метаболизме может ещё больше ускорить повреждение печени.
- Людям с изжогой в анамнезе.
Известно, что пиво ослабляет закрывающую способность нижнего пищеводного сфинктера, в результате чего больше кислоты попадает в пищевод.
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