Каким уникальным способом восприятия обладают дети с аутизмом

"То, как наш мозг собирает воедино части объекта или визуальной сцены, важно для того, чтобы помочь нам взаимодействовать с окружающей средой", - говорит Эмили Найт, первый автор исследования. "Когда мы рассматриваем объект или картину, наш мозг использует процессы, учитывающие наш опыт и контекстную информацию, чтобы помочь предвидеть сенсорные входы, устранить двусмысленность и заполнить недостающую информацию".

Ученые работали с 60 детьми в возрасте от семи до 17 лет с аутизмом и без него. С помощью ЭЭГ они обнаружили, что дети с аутизмом не обрабатывали иллюзорные формы автоматически так же хорошо, как дети без аутизма. Это говорит о том, что в их мозге что-то нарушено в путях обработки обратной связи.

Это говорит нам о том, что эти дети могут быть не в состоянии делать такое же прогнозирование и восполнение недостающей визуальной информации, как их сверстники.

“Осталось понять, как это может быть связано с нетипичным визуальным сенсорным поведением, которое мы наблюдаем у некоторых детей с аутизмом", – пишут авторы работы.