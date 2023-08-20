Наука и технологии
12:26, 20 августа 2023
1 мин.

Какими будут новые сверхзвуковые пассажирские самолёты

Объяснили специалисты

Некоторые инженеры и пилоты считают, что сейчас у людей есть потребность в сверхзвуковой скорости при перелётах. И вот как это планируется осуществить.

Американская компания Boom планирует к концу этого десятилетия начать организовывать сверхзвуковые перевозки пассажиров на самолёте Overture. Происходить перелёты будут с использованием устойчивого авиационного топлива (SAF). Благодаря такому топливу можно будет уменьшить углеродный след лайнеров и может сократить выбросы углекислого газа на 80% в течение всего срока службы самолёта. Кроме того, его можно смешивать 50/50 с обычным топливом.

Самолёт Overture полностью работает на топливе SAF. По словам специалистов, этот авиалайнер позволит летать на водой в два раза быстрее обычного самолёта (средняя скорость - 2090 км/ч), а также на 20% быстрее - над сушей (скорость - 1100 км/ч в среднем). Топлива будет при этом тратиться больше, но оно не будет оставлять углеродный след.

Какими будут новые сверхзвуковые пассажирские самолёты
© NASA

Дальность полета Overture - 4 250 морских миль (около 6 850 км). Это даёт возможность прокладывать более 600 экономически выгодных маршрутов. К тому же они будут гораздо разнообразнее, чем у его предшественника Concorde.

От Лондона до Нью-Йорка можно будет долететь за 4 часа. И это куда быстрее, чем полёт бизнес-классом на дозвуковой скорости.

В основном Overture будет летать над водой. Всё потому, что сейчас сверхзвуковые перелёты над сушей запрещены. Это сделано для того, чтобы защитить людей на земле от звуковых ударов.

Новости партнеров
Новости партнеров