Какими будут новые сверхзвуковые пассажирские самолёты

Какими будут новые сверхзвуковые пассажирские самолётыОбъяснили специалисты
Некоторые инженеры и пилоты считают, что сейчас у людей есть потребность в сверхзвуковой скорости при перелётах. И вот как это планируется осуществить.
Американская компания Boom планирует к концу этого десятилетия начать организовывать сверхзвуковые перевозки пассажиров на самолёте Overture. Происходить перелёты будут с использованием устойчивого авиационного топлива (SAF). Благодаря такому топливу можно будет уменьшить углеродный след лайнеров и может сократить выбросы углекислого газа на 80% в течение всего срока службы самолёта. Кроме того, его можно смешивать 50/50 с обычным топливом.
Самолёт Overture полностью работает на топливе SAF. По словам специалистов, этот авиалайнер позволит летать на водой в два раза быстрее обычного самолёта (средняя скорость - 2090 км/ч), а также на 20% быстрее - над сушей (скорость - 1100 км/ч в среднем). Топлива будет при этом тратиться больше, но оно не будет оставлять углеродный след.
Дальность полета Overture - 4 250 морских миль (около 6 850 км). Это даёт возможность прокладывать более 600 экономически выгодных маршрутов. К тому же они будут гораздо разнообразнее, чем у его предшественника Concorde.
От Лондона до Нью-Йорка можно будет долететь за 4 часа. И это куда быстрее, чем полёт бизнес-классом на дозвуковой скорости.
В основном Overture будет летать над водой. Всё потому, что сейчас сверхзвуковые перелёты над сушей запрещены. Это сделано для того, чтобы защитить людей на земле от звуковых ударов.