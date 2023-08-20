Какими будут новые сверхзвуковые пассажирские самолёты

Американская компания Boom планирует к концу этого десятилетия начать организовывать сверхзвуковые перевозки пассажиров на самолёте Overture. Происходить перелёты будут с использованием устойчивого авиационного топлива (SAF). Благодаря такому топливу можно будет уменьшить углеродный след лайнеров и может сократить выбросы углекислого газа на 80% в течение всего срока службы самолёта. Кроме того, его можно смешивать 50/50 с обычным топливом.

Самолёт Overture полностью работает на топливе SAF. По словам специалистов, этот авиалайнер позволит летать на водой в два раза быстрее обычного самолёта (средняя скорость - 2090 км/ч), а также на 20% быстрее - над сушей (скорость - 1100 км/ч в среднем). Топлива будет при этом тратиться больше, но оно не будет оставлять углеродный след.