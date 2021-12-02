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Какими были первые устройства в прозрачном корпусе: телевизоры, смартфоны и пр.

Их перечислил пользователь «Хабра»
Компания Apple разработала прототипы наушников и зарядного устройства с прозрачным корпусом. Но, как известно, это далеко не единственные гаджеты с подобным дизайном. О некоторых из них рассказал пользователь @LexxNimoff.
Какими были первые устройства в прозрачном корпусе: телевизоры, смартфоны и пр.

Автор статьи отмечает: совсем недавно Джулио Зомпетти, коллекционер продуктов компании Apple, опубликовал в своём Twitter-аккаунте фото прототипов наушников и зарядного устройства. Вообще, конечно, не обязательно итоговые версии устройств будут выглядеть именно так, но дизайн в любом случае смотрится интересно.

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Надо сказать, что Apple создавала прозрачные устройства и ранее. Например, это Macintosh Classic и iMac G3.

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Если вы выросли в 90-х, то наверняка помните такие гаджеты, как «Тетрис» и Game Boy. Они тоже имели прозрачные версии.

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Что касается мобильных устройств, то попыток создать аппараты в прозрачном корпусе было не так уж мало. Среди них, например, LG GD900 Crystal, который вышел в 2009 году. Он имел прозрачную клавиатуру (нижнюю часть корпуса).

Какими были первые устройства в прозрачном корпусе: телевизоры, смартфоны и пр.

Также в 2009 году появился Sony Ericsson Xperia Pureness. У него прозрачным был уже экран.

Какими были первые устройства в прозрачном корпусе: телевизоры, смартфоны и пр.

Полностью прозрачный мобильный аппарат был анонсирован в 2013 году. Его разработала компания Polytron Technologies. Несмотря на необычный дизайн, характеристики у него были посредственными: не очень качественный дисплей, процессор. Стоило устройство при этом дорого.

Какими были первые устройства в прозрачном корпусе: телевизоры, смартфоны и пр.

Кроме того, Samsung в 2020 году запатентовала новую технологию полностью прозрачного смартфона.

Какими были первые устройства в прозрачном корпусе: телевизоры, смартфоны и пр.

Последнее устройство, о котором сказал автор, - это телевизор. Mi TV LUX Transparent Edition с технологией Smart TV. Создано это устройство компанией Xiaomi и вышло оно в прошлом году. Как отмечает пользователь, это лучший на данный момент пример реализации устройств с полностью прозрачным корпусом.

Какими были первые устройства в прозрачном корпусе: телевизоры, смартфоны и пр.
Источник: Хабр
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