Какими были первые устройства в прозрачном корпусе: телевизоры, смартфоны и пр.Их перечислил пользователь «Хабра»
Автор статьи отмечает: совсем недавно Джулио Зомпетти, коллекционер продуктов компании Apple, опубликовал в своём Twitter-аккаунте фото прототипов наушников и зарядного устройства. Вообще, конечно, не обязательно итоговые версии устройств будут выглядеть именно так, но дизайн в любом случае смотрится интересно.
Надо сказать, что Apple создавала прозрачные устройства и ранее. Например, это Macintosh Classic и iMac G3.
Если вы выросли в 90-х, то наверняка помните такие гаджеты, как «Тетрис» и Game Boy. Они тоже имели прозрачные версии.
Что касается мобильных устройств, то попыток создать аппараты в прозрачном корпусе было не так уж мало. Среди них, например, LG GD900 Crystal, который вышел в 2009 году. Он имел прозрачную клавиатуру (нижнюю часть корпуса).
Также в 2009 году появился Sony Ericsson Xperia Pureness. У него прозрачным был уже экран.
Полностью прозрачный мобильный аппарат был анонсирован в 2013 году. Его разработала компания Polytron Technologies. Несмотря на необычный дизайн, характеристики у него были посредственными: не очень качественный дисплей, процессор. Стоило устройство при этом дорого.
Кроме того, Samsung в 2020 году запатентовала новую технологию полностью прозрачного смартфона.
Последнее устройство, о котором сказал автор, - это телевизор. Mi TV LUX Transparent Edition с технологией Smart TV. Создано это устройство компанией Xiaomi и вышло оно в прошлом году. Как отмечает пользователь, это лучший на данный момент пример реализации устройств с полностью прозрачным корпусом.