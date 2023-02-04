Какими были первые звёзды во Вселенной

Учёные не имеют возможности наблюдать за образованием первых звёзд во Вселенной. Чтобы изучить эту важную эпоху, астрономы обращаются к сложным компьютерным симуляциям.

Недавно группа исследователей провела новый раунд моделирования и пришла к очень неожиданному выводу. Моделировалась холодная аккреция. Чтобы получить большие звёзды, нужно очень быстро собрать много материала в очень маленьком объёме. И произойти это должно без повышения температуры материала. Поэтому нужен какой-то метод отвода тепла.

Более раннее моделирование обнаружило появление плотных карманов в ранних галактиках, которые быстро остывают из-за испускаемого излучения. Новое исследование делает ещё один шаг вперёд, изучая, как ведут себя холодные плотные карманы, которые сформировались в ранней Вселенной. Симуляции показали, что большие потоки холодной плотной материи могут ударять по аккреционному диску в центре гигантских сгустков материи. Когда это происходит, образуется ударная волна. Эта ударная волна быстро дестабилизирует газ и вызывает мгновенный коллапс больших очагов материи.

Эти большие карманы могут быть в десятки тысяч раз массивнее Солнца, а в некоторых случаях даже в 100 000 раз. Поскольку ничто не может остановить их коллапс, они немедленно образуют гигантские звёзды.