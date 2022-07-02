Какими были резюме и зарплата Билла Гейтса до того, как он основал Microsoft

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Какими были резюме и зарплата Билла Гейтса до того, как он основал MicrosoftВряд ли у среднего россиянина резюме выглядит так
Билл Гейтс опубликовал в сети своё резюме от 1974 года. В нём есть довольно любопытные пункты, которые сейчас вам вряд ли посоветуют включать в своё CV.
«Выпускник вы или бросили колледж, я уверен, что ваше резюме выглядит намного лучше, чем моё 48 лет назад», — пошутил Гейтс в посте на LinkedIn.
Билл Гейтс устраивался на работу системным аналитиком или системным программистом. Он указал, какие релевантные курсы в Гарварде у него были, рассказал о своих навыках программирования, опыте работы и о том, что работал в партнёрстве с Полом Алленом, с которым официально основал Microsoft в следующем году.
Также Гейтс зачем-то указал вес и рост. Теперь мы знаем, что в 1974 году Билл весил 59 кг, а его рост составлял 175 см. Также есть информация по его зарплате на момент составления резюме — $12 тысяч в год. Но Гейтс был открыт для обсуждений.