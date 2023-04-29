Какое будущее ждет искусственный интеллект и стоит ли опасаться

Главное, по мнению LunarCrush, - это принять изменения и «изобрести себя заново». Как отмечают в компании, «будущее ИИ наполнено как перспективами, так и неопределенностью, но именно мы должны встретить эти вызовы лицом к лицу и учиться на них». В заявлении также содержится призыв к постоянному самосовершенствованию и желанию учиться, поскольку технологии ИИ продолжат развиваться.

Важно отметить, что, хотя ИИ может изменить рынок труда, нарушение, скорее всего, будет постепенным, а не внезапным. LunarCrush также отметила, что множество технологических достижений не привели к немедленному сокращению рабочих мест, а наоборот, создали новые возможности.