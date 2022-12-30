Какое глазное заболевание передаётся по наследству

Исследователи обнаружили, что астигматизм у обоих родителей был связан с большей вероятностью астигматизма у ребёнка. Чем больше была степень астигматизма, тем больше увеличивался риск.

«Результаты этого перекрёстного исследования показывают, что родительский астигматизм может иметь независимую и дозозависимую связь с детским астигматизмом. Дети, чьи родители страдают астигматизмом, должны проходить раннее обследование глаз для своевременного выявления болезни, чтобы облегчить соответствующую возрасту коррекцию зрения», — отметили исследователи.