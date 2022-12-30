Какое глазное заболевание передаётся по наследству

19:44, 30 декабря 2022
1 мин.
Какое глазное заболевание передаётся по наследствуТаким детям следует проходить проверку как можно раньше
Учёные назвали астигматизм заболеванием, передающимся по наследству. Это показал анализ на 5708 семьях, каждая из которых состояла из ребёнка в возрасте от 6 до 8 лет и обоих родителей.
Фото: Unsplash
Исследователи обнаружили, что астигматизм у обоих родителей был связан с большей вероятностью астигматизма у ребёнка. Чем больше была степень астигматизма, тем больше увеличивался риск.
«Результаты этого перекрёстного исследования показывают, что родительский астигматизм может иметь независимую и дозозависимую связь с детским астигматизмом. Дети, чьи родители страдают астигматизмом, должны проходить раннее обследование глаз для своевременного выявления болезни, чтобы облегчить соответствующую возрасту коррекцию зрения», — отметили исследователи.