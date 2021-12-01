Какое государство боятся жители США

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Какое государство боятся жители СШАОтвет не так удивляет
Американцы рассказали, какую страну считают самой большой угрозой для США. Большинство граждан страны назвали Китай наиболее опасным государством для Штатов. Исследование проводилось Институтом Рональда Рейгана в Чикаго.
“В первый раз в нашем исследовании большинство американского народа идентифицировало единственную страну в качестве величайшей угрозы Соединенным Штатам — Китай”, — подчеркнули исследователи.
Так, больше половины опрошенных граждан США, около 52 процентов, назвали Китай наибольшей угрозой для страны, 14 процентов — Россию. При этом в 2018 году опасность в Китае видели всего 21 процент американцев, а треть опрошенных указывали Россию.
Ранее Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в «чёрный» список 27 компаний из Китая, которые занимаются квантовыми вычислениями. Их объявили угрозой национальной безопасности.
Источник: FoxNews