Какое государство боятся жители США

“В первый раз в нашем исследовании большинство американского народа идентифицировало единственную страну в качестве величайшей угрозы Соединенным Штатам — Китай”, — подчеркнули исследователи.



Так, больше половины опрошенных граждан США, около 52 процентов, назвали Китай наибольшей угрозой для страны, 14 процентов — Россию. При этом в 2018 году опасность в Китае видели всего 21 процент американцев, а треть опрошенных указывали Россию.



Ранее Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в «чёрный» список 27 компаний из Китая, которые занимаются квантовыми вычислениями. Их объявили угрозой национальной безопасности.