США объявили угрозой китайские компании, занимающиеся квантовыми компьютерами

В список входят организации, которым запрещено вести бизнес с США. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что восемь китайских компаний ведут некие «проекты Пекина». Это военные разработки, например для обнаружения техники со стелс-технологиями и взлома систем шифрования США.

Американцы не хотят, чтобы китайцы получили «передовые технологии», которые смогут применять в военной сфере.

Помимо китайских компаний США внесли в «чёрный» список 13 компаний из Пакистана, Японии и Сингапура. Утверждается, что они занимаются проектами, связанными с ядерными и баллистическими ракетными программами.