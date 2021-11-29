США объявили угрозой китайские компании, занимающиеся квантовыми компьютерами

Наука и технологии
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США объявили угрозой китайские компании, занимающиеся квантовыми компьютерамиСчитают, что китайцы могут параллельно вести военные проекты
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в «чёрный» список 27 компаний из Китая, которые занимаются квантовыми вычислениями. Их объявили угрозой национальной безопасности.
В список входят организации, которым запрещено вести бизнес с США. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что восемь китайских компаний ведут некие «проекты Пекина». Это военные разработки, например для обнаружения техники со стелс-технологиями и взлома систем шифрования США.
Американцы не хотят, чтобы китайцы получили «передовые технологии», которые смогут применять в военной сфере.
Помимо китайских компаний США внесли в «чёрный» список 13 компаний из Пакистана, Японии и Сингапура. Утверждается, что они занимаются проектами, связанными с ядерными и баллистическими ракетными программами.
Источник: TJ