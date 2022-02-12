Какое максимальное число планет может вращаться вокруг Солнца

На самом деле, Солнечная система и без того содержит необычно большое количество планет. В общей сложности известно 812 планетных систем с тремя или более подтверждёнными планетами, и только одна известная система содержит столько же планет, сколько наша. Тем не менее, восемь планет не является теоретическим пределом.

Учёные попытались построить модель Солнечной системы с нуля, учитывая различные факторы. Они пояснили, что количество орбит, которые могут поместиться внутри, зависит преимущественно от размера планет. Так, 10 отдельных земных орбит могут поместиться в одно и то же пространство, занимаемое текущей орбитой массивного Юпитера.

Принимая во внимание все факторы, учёные составили модель с планетами размером с Землю. В такой системе могло бы уместиться 57 орбит, каждая из которых содержит 42 планеты, что даёт в общей сложности 2394 планеты.