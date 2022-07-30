Наука и технологии
Сегодня в 11:02
1 мин.

Какое место на Земле больше всего похоже на космос по условиям

Там можно изучать воздействие изоляции на психику
Известно, что пребывание в космосе пагубно сказывается на здоровье человека. Но что насчёт психологических последствий изоляции во время длительных космических путешествий? Учёные изучили и этот аспект. Для этого им пришлось найти самое похожее по условиям место на Земле.
Какое место на Земле больше всего похоже на космос по условиям

«Антарктика считается идеальным аналогом космоса, потому что её экстремальные условия характеризуются многочисленными факторами стресса, подобными тем, что присутствуют во время длительных космических путешествий», — пояснили исследователи.

В Антарктике люди находятся с ограниченным количеством других людей, в зимние месяцы окружающая среда предлагает мало сенсорной стимуляции, а длительные периоды темноты и суровые погодные условия ограничивают активность на открытом воздухе. Кроме того, эвакуация оттуда затруднена, если не невозможна.

В недавнем исследовании учёные наблюдали за психологическим здоровьем персонала, живущего и работающего на двух удалённых антарктических исследовательских станциях в течение 9 месяцев. Результаты показали, что позитивная адаптация участников снижалась со временем, а саморегуляция эмоций становилась хуже.

Новости партнеров
Новости партнеров