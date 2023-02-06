Какое место в самолёте самое безопасное по статистике

Исследователи изучили данные об авиационных происшествиях за 35 лет и выяснили, что на средних сиденьях в последних рядах самолёта самый низкий уровень смертности: 28% по сравнению с 44% для сидений в середине.

Это логически тоже имеет смысл. Сидя рядом с выходом, вы всегда сможете быстрее покинуть самолёт в случае чрезвычайной ситуации. Если же вы находитесь ближе к носу, вы можете пострадать раньше.