Какое место в самолёте самое безопасное по статистике

22:00, 06 февраля 2023
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Какое место в самолёте самое безопасное по статистикеЕсли сильно страшно, учтите эту информацию
Самолёты считаются самым безопасным видом транспорта. Однако многие всё равно боятся авиаперелётов. StudyFinds привёл статистику и объяснил, какие места в самолёте могут считаться самыми безопасными.
Фото: Unsplash
Исследователи изучили данные об авиационных происшествиях за 35 лет и выяснили, что на средних сиденьях в последних рядах самолёта самый низкий уровень смертности: 28% по сравнению с 44% для сидений в середине.
Это логически тоже имеет смысл. Сидя рядом с выходом, вы всегда сможете быстрее покинуть самолёт в случае чрезвычайной ситуации. Если же вы находитесь ближе к носу, вы можете пострадать раньше.