Какое оружие может уничтожить всех людей на Земле

Существовал ранее и марбургский вирус. Самое опасное в нём - это то, что он принадлежит к тому же семейству, что и лихорадка Эбола. При этом заразиться им можно, просто вдыхая его. Известно, что уровень смертности от этого вируса составлял 90 процентов.

Если говорить о ядерном оружии, то есть две его разновидности. Это атомные и водородные бомбы. Первые уже применялись в ходе военных действий. Они приводят к уничтожению людей в результате взрыва, а также из-за воздействия радиации. Но гораздо более мощным оружием может стать водородная бомба. Они во время войны не использовались, но их действие уже тестировалось.

Также ранее была создана система «Дэйви Крокетт». Это особое оружие, которое предназначается для стрельбы ядерным боеприпасом. Оно очень опасно и могло бы стереть всё человечество с лица Земли.

Есть и опасное химическое оружие. В СССР военные когда-то создали семейство химикатов Novichok («Новичок»). Это нервно-паралитическое оружие. Другими словами, это вещество блокируют нервные сигналы, которые посылаются мозгом в другие части тела. В результате отключаются жизненно важные процессы в организме и человек умирает. Из симптомов отравления «Новичком» - расширенные зрачки, проблемы с дыханием, неконтролируемые судороги.

Есть ещё одно нервно-паралитическое оружие - это зарин. При попадании в организм он начинает блокировать нервные сигналы, из-за чего возникают судороги. Через некоторое время человек умирает от сердечной недостаточности или удушья. Кроме того, это оружие может находиться в воздухе в течение нескольких часов и даже дней. При этом сам газ невидим, не имеет запаха.

Есть и возможность нанесения ударов по планете из космоса. Такая концепция называется «Стержни бога» (Rods of God). Это могут быть бомбы, ракеты, которые сбрасываются со спутников.

Уничтожить человечество может и лазерное оружие. Сейчас эта технология быстро развивается. В основном используется она для уничтожения бомб, ракет, беспилотников.

Ещё один вариант оружия - психотропные препараты. Теоретически при помощи них можно было бы контролировать разум людей.

Наконец, существовали в истории и эксперименты с животными, оснащёнными оружием. Например, были летучие мыши с взрывчатыми веществами. Конец света при этом может произойти и из-за военных опытов над животными.