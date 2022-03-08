Какое «оружие» против хищников используют птицы

Птицам, как и другим животным, необходимо защищать свою территорию. Однако большинство из них не имеют впечатляющего «оружия» для этого. Почему так происходит - предполагают учёные-биологи Александр В. Палаоро и Жоао К.Т. Менезеш.

Специалисты отмечают, что любому существу, которое умеет летать, нужно больше энергии для этого, чем тем, кто передвигается по земле или воде. Причём чем больше вес животного, тем больше энергии требуется. Птицы могут набирать энергию при помощи поиска и потребления пищи, а для этого тоже нужна энергия.

По этой причине, считают эксперты, у многих птиц нет особого «оружия». Есть оно лишь у тех, кто не особо зависит от возможности летать. Например, у петухов и индеек. Как известно, у этих животных есть шпоры. Всего шпоры на ногах или крыльях имеют всего примерно 170 видов птиц - это менее 2 процентов от всего количества.