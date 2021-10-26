Какое оружие США планировали создать для перестрелок с СССР на Луне

Какое оружие США планировали создать для перестрелок с СССР на ЛунеПравда, всё это так и не было реализовано
Сюжет сериала «Во имя человечества» (For All Mankind) вполне мог бы воплотиться в жизнь. В этом сериале советские космонавты и американские астронавты стреляют друг в друга из винтовок M16 и автоматов АКМ. В 1959 году в США представили доклад о возможной войне на Луне. Несмотря на то что полёт в космос ещё не был совершён, строились планы по развитию этой отрасли. К примеру, был создан проект обитаемой лунной базы «Горизонт» (Horizon). Кроме того, в этот период холодная война между СССР и США была в самом разгаре.
Поскольку условия на Луне другие, не такие, как на Земле, необходимо и новое оружие. США планировали, что жить на базе будут 12 человек, и это - инженеры, учёные и пр. Использовать оружие они должны были для самообороны. В результате американские исследователи разработали несколько вариантов оружия. У них было несколько общих черт: отсутствие прицелов, прикладов и пр., поражение противника множество элементов сразу.
Первое оружие - пистолет. Стрелял он дробью, причём выбрасывал её конусом с расширением 2-3 градуса. Одной дробинки массой 0,4 грамма, скорость которой составляла около 800 м/с, могло хватить для того, чтобы поразить человека в скафандре. При разгоне до примерно 1200 м/с она могла уничтожать небронированную технику.
Далее шла ручная мина направленного действия. Она могла уничтожать всё живое в конусе заданной ширины, то есть до 60 градусов. При активации мины в сторону противника направлялись металлические шарики.
Были варианты пусковых установок ракет. Например, несколько изменённые «Дамбо II» (Dumbo II) и «Дэви Крокет» (Davey Crocket), которые тогда создавались для нужд армии. Эти конструкции отличались лёгкостью, состояли они из пусковых направляющих, запального механизма, складной опоры. Дальность снарядов на Луне, как предполагалось, должна была достигать около 4 000 м. Минусом разработок является низкая точность стрельбы, поэтому американцы хотели создавать и ракету, которую можно было бы наводить по радио.
Был и ещё один доклад - «Рассуждения о применении оружия в вакууме, в том числе на Луне». Подготовлен он был спустя несколько лет - в 1965 году. Во второй части этого доклада авторы представили несколько вариантов оружия, которое можно было бы использовать на лунной поверхности. Это направленные излучатели энергии, к примеру - лазеры. Но также специалисты отметили, что такой возможности придётся дожидаться как минимум 20 лет. Прототипы имели форму обычного пистолета, фонарика. Стрелять они могли дротиками при помощи сжатого газа, привычными пулями.
Однако всё это так и не стало реальностью. В США быстро поняли, что освоение космоса - процесс долгий и сложный. Более того, даже сейчас эта обитаемая база остаётся всё ещё на этапе проекта. То же самое касается и оружия.