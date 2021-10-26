Какое оружие США планировали создать для перестрелок с СССР на Луне

Сюжет сериала «Во имя человечества» (For All Mankind) вполне мог бы воплотиться в жизнь. В этом сериале советские космонавты и американские астронавты стреляют друг в друга из винтовок M16 и автоматов АКМ. В 1959 году в США представили доклад о возможной войне на Луне. Несмотря на то что полёт в космос ещё не был совершён, строились планы по развитию этой отрасли. К примеру, был создан проект обитаемой лунной базы «Горизонт» (Horizon). Кроме того, в этот период холодная война между СССР и США была в самом разгаре.

Поскольку условия на Луне другие, не такие, как на Земле, необходимо и новое оружие. США планировали, что жить на базе будут 12 человек, и это - инженеры, учёные и пр. Использовать оружие они должны были для самообороны. В результате американские исследователи разработали несколько вариантов оружия. У них было несколько общих черт: отсутствие прицелов, прикладов и пр., поражение противника множество элементов сразу.

Первое оружие - пистолет. Стрелял он дробью, причём выбрасывал её конусом с расширением 2-3 градуса. Одной дробинки массой 0,4 грамма, скорость которой составляла около 800 м/с, могло хватить для того, чтобы поразить человека в скафандре. При разгоне до примерно 1200 м/с она могла уничтожать небронированную технику.

Далее шла ручная мина направленного действия. Она могла уничтожать всё живое в конусе заданной ширины, то есть до 60 градусов. При активации мины в сторону противника направлялись металлические шарики.