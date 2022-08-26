Какое психическое расстройство чаще встречается у бодибилдеров на стероидах

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Какое психическое расстройство чаще встречается у бодибилдеров на стероидахНичего хорошего эти средства не несут
Использование анаболических стероидов может иметь негативные последствия для здоровья, а факторы, которые предрасполагают людей к их применению недостаточно изучены. Новое исследование показало, что среди бодибилдеров, балующихся стероидами, больше распространены симптомы СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности).
Исследователи набрали 134 тяжелоатлета старше 18 лет. Одна группа сообщила о текущем или предыдущем употреблении стероидов, а другая — о том, что никогда их не принимала.
Участники прошли когнитивные тесты, проверяющие рабочую память, скорость обработки информации и др. Исследователи обнаружили, что показатели симптомов СДВГ были выше у людей из первой группы. Причём более раннее начало использования стероидов было связано с большим количеством симптомов.