Какое психическое расстройство чаще встречается у бодибилдеров на стероидах

Исследователи набрали 134 тяжелоатлета старше 18 лет. Одна группа сообщила о текущем или предыдущем употреблении стероидов, а другая — о том, что никогда их не принимала.

Участники прошли когнитивные тесты, проверяющие рабочую память, скорость обработки информации и др. Исследователи обнаружили, что показатели симптомов СДВГ были выше у людей из первой группы. Причём более раннее начало использования стероидов было связано с большим количеством симптомов.