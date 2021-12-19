Какое психическое расстройство у людей, рассказывающих о похищении инопланетянами

Учёные из Университета Сарагосы в Испании пришли к выводу, что почти половина таких людей может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Из 19 человек, утверждающих, что их забрали инопланетяне, у девяти были симптомы этого расстройства — это 47%. Для сравнения у 46% людей, похищенных другими людьми, было посттравматическое стрессовое расстройство.

Это исследование показывает, что симптомы могут возникать, даже если травмирующее событие не произошло. То есть эмоциональная реакция на воспоминания об опыте, которого никогда не было, может быть похожа на реакцию человека на действительно травмирующее событие.