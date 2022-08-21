Какое растение надо посадить на Марсе в первую очередь

Это люцерна. Её плод представляет собой многосемянный боб коричневой или бурой окраски. Растение используется в кормовых целях в зелёном виде или для заготовки кормов. Исследователи определили, что люцерна сможет выжить в вулканической почве, подобной той, что покрывает Марс, а затем может быть использована в качестве удобрения для выращивания таких растений, как репа, редис и салат.

Конечно, для выращивания сельскохозяйственных культур на Марсе нужна пресная вода. Но учёные говорят, что солёная вода, доступная на планете, может быть обработана бактериями, а затем отфильтрована через вулканическую породу для производства пресной.