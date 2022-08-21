Какое растение надо посадить на Марсе в первую очередь

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Какое растение надо посадить на Марсе в первую очередьОно позволит выращивать там еду
Если на Марсе обоснуется человеческая колония, ей нужно будет начать выращивать там сельскохозяйственные культуры. Однако марсианский грунт не выглядит как плодородный, и не всякое растение может там вырасти. Учёные определили самого удачного кандидата на позицию первой сельскохозяйственной культуры на Красной планете.
Это люцерна. Её плод представляет собой многосемянный боб коричневой или бурой окраски. Растение используется в кормовых целях в зелёном виде или для заготовки кормов. Исследователи определили, что люцерна сможет выжить в вулканической почве, подобной той, что покрывает Марс, а затем может быть использована в качестве удобрения для выращивания таких растений, как репа, редис и салат.
Конечно, для выращивания сельскохозяйственных культур на Марсе нужна пресная вода. Но учёные говорят, что солёная вода, доступная на планете, может быть обработана бактериями, а затем отфильтрована через вулканическую породу для производства пресной.