Какое российское оружие делает Дальний Восток неприступным

Он отметил, что Россия наращивает своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, были введены в состав Тихоокеанского флота две новые атомные подводные лодки, вооружённые баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. Так Россия предупредила об угрозе потенциальных противников, пишет автор.

Он пояснил, что подлодки с атомным оружием будут гарантией, что даже после уничтожения России в ядерной войне, противник будет наказан.

Сообщается также, что новые субмарины проекта «Борей» способны находиться под водой до 90 суток. Размещённые на них баллистические ракеты «Булава» имеют по восемь ядерных боеголовок и способны уничтожить несколько городов сразу.